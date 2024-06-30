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        Bodrum FK Düzce'de yeni sezona başlıyor

        Süper Lig'de tarihinde ilk kez boy gösterecek Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonun hazırlıklarına yarın Düzce'de başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:29
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        Bodrum FK Düzce'de yeni sezona başlıyor
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        Süper Lig'de tarihinde ilk kez boy gösterecek Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonun hazırlıklarına yarın Düzce'de başlayacak. Yeşil-beyazlılar tam 1 ay boyunca hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda geçirecek. Burada hazırlık karşılaşmaları da oynayacak Ege ekibi 31 Temmuz'da Bodrum'a dönecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum FK'nın Fransa Ligue 2'de Annecy ekibinde kiralık olarak forma giyen Strasbourg ekibinin on numarası Nordine Kandil'le ilgilendiği ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Annecy takımında 38 maça çıkıp 4 gol attı.

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