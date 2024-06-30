Muğla'da orman yangını

Milas'ın Gürçamlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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