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        Muğla'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, 6 uçak, 7 helikopter ile havadan, 34 araç ve 175 personel ile karadan müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:25
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        Muğla'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, 6 uçak, 7 helikopter ile havadan, 34 araç ve 175 personel ile karadan müdahale edildi. Saat 12.30'da başlayan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Cavit AKGÜN/MUĞLA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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