Muğla'da orman yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, 6 uçak, 7 helikopter ile havadan, 34 araç ve 175 personel ile karadan müdahale edildi. Saat 12.30'da başlayan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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