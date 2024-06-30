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        Muğla'da kayınpederi, kayınvalidesi ve komşularını öldüren damat tutuklandı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gidip, çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı (49) tabancayla vurarak öldürüp, ardından husumetli olduğu Esat Ulu ve Serdar Genç'i de evlerinde tabancayla yaralayan Özcan Aybey (41), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:05
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        Muğla'da kayınpederi, kayınvalidesi ve komşularını öldüren damat tutuklandı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gidip, çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı (49) tabancayla vurarak öldürüp, ardından husumetli olduğu Esat Ulu ve Serdar Genç'i de evlerinde tabancayla yaralayan Özcan Aybey (41), tutuklandı.

        Olay, dün saat 07.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey, boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey'in (25) babası Şükrü Aysu'nun evinin önüne gitti. Aybey ve kayınpederi Şükrü Aysu arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Şükrü Aysu'nun eşi Adile Aysu da dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Evin yanındaki dükkanın sahibi Muhammet Akbaba da kavgayı görüp, tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Özcan Aybey, yanında getirdiği tabancayla kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ve komşuları Muhammet Akbaba'ya peş peşe ateş edip, kaçtı. Olay sırasında evde bulunan ve silah seslerini duyan eşi Nazlı Aybey durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Aysu çiftinin hayatını kaybettiğini belirlerken, Akbaba ise ağır yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Akbaba da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        2 KİŞİYİ DAHA VURDU

        Olay yerinden kaçan Özcan Aybey, ardından husumetli olduğu Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı eve gitti. Aybey, kendisini elinde tabancayla görüp, tartıştığı Ulu ve Genç'i de yaralayarak otomobiliyle kaçtı. Yaralanan Ulu ve Genç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İki yaralının sağlık durumlarının uyu olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aybey'in kaçtığı otomobili, Çalış mevkiinde ormanda terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Özcan Aybey’i yakalayıp, gözaltına aldı. İlk ifadesinde, Aybey'in eşiyle problemler yaşadığını, sebebinin kayınpederi ve kayınvalidesi olarak gördüğünü, kavga edince de sinirlenerek onları ve araya giren Muhammet Akbaba'yı vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Aybey, polisteki işlemlerinin ardından bugün saat 02.00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        AYSU ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Bu arada Şükrü ve Adile Aysu çiftinin cenazeleri, bugün öğlen Kaya Mahallesi Keçiler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Muhammet Akbaba'nın cenazesinin ise ikindide Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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