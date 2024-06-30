Marmaris'te orman yangını (2)

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkisi Gölge Koyu'ndaki ormanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektar alan zarar gördü.

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