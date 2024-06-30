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        Suriye uyruklu anne ve 2 çocuğu gölette boğuldu; olay yerindeki uyarı tabelası dikkati çekti

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne Velide Zaza (34) ve çocukları Abdülgani (8) ile Muhammed Nurettin Zaza (7) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 22:02 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:05
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        Suriye uyruklu anne ve 2 çocuğu gölette boğuldu; olay yerindeki uyarı tabelası dikkati çekti
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        MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne Velide Zaza (34) ve çocukları Abdülgani (8) ile Muhammed Nurettin Zaza (7) boğuldu. Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bölgede, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin uyarı tabelası dikkati çekti.

        Olay, Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan Kazan Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre Adil Zaza (36), eşi Velide ve çocukları Abdülgani ile Muhammed Nurettin Zaza ile birlikte piknik yapmak için Kazan Göletine gitti. Anne Velide, burada 2 çocuğu ile birlikte serinlemek için suyun 3 metre derinliğinde olduğu öğrenilen alana girdi. Burada çırpınmaya başlayan eşi ve oğullarını gören baba Adil, suya atlayarak onları kurtarmaya çalıştı. Eşi ve çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtaramayan baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarılan anne ve 2 çocuğunun, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Velide ve iki oğlu Abdülgani ile Muhammed Nurettin Zaza'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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