Suriye uyruklu anne ve 2 çocuğu gölette boğuldu; olay yerindeki uyarı tabelası dikkati çekti

MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne Velide Zaza (34) ve çocukları Abdülgani (8) ile Muhammed Nurettin Zaza (7) boğuldu. Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bölgede, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin uyarı tabelası dikkati çekti.

Olay, Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan Kazan Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre Adil Zaza (36), eşi Velide ve çocukları Abdülgani ile Muhammed Nurettin Zaza ile birlikte piknik yapmak için Kazan Göletine gitti. Anne Velide, burada 2 çocuğu ile birlikte serinlemek için suyun 3 metre derinliğinde olduğu öğrenilen alana girdi. Burada çırpınmaya başlayan eşi ve oğullarını gören baba Adil, suya atlayarak onları kurtarmaya çalıştı. Eşi ve çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtaramayan baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.