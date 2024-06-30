Marmaris'te orman yangını (3)

PİKNİKYAPAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkisi Gölge Koyu'ndaki ormanda çıkan yangının, bölgede piknik yapan kişilerin yaktığı mangaldan kaynaklandığı tespit edildi. Alana çekme karavan ile piknik yapmaya gittikleri iddia edilen Pınar S., Hüseyin S. ve Selçuk S.'nin mangal yaktıkları sırada kıvılcımların yangına neden olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangına sebep olan 3 kişinin alandan hızla uzaklaşmaları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, yangının ortaya çıkması ve büyümesinin ardından 3 kişinin çekme karavanla olay yerinden hızla uzaklaştığı yer aldı.