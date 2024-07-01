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        Bodrum'da kavşakta ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR, otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:50 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:55
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        Bodrum'da kavşakta ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR, otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi Bodrum–Milas Karayolu’nda meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne seyir halinde olan Mehmet B. idaresindeki 35 BTC 943 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca, kavşakta Bodrum istikametine dönüş yapmak isteyen Mehmet Alikoğlu (75) yönetimindeki 48 AGP 304 plakalı otomobile yan tarafından çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yola geçti. Otomobil sürücüsü Alikoğlu ve yanında bulunan Alaaddin Gökbulut (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Mehmet Alikoğlu, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Gökbulut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. TIR şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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