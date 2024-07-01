Özgür Özel: Orman yangınlarına karşı tedbir ve mücadelede pozisyonumuz 'kırmızı alarm' pozisyonudur (2)

CHPLİDERİ ÖZEL BODRUM'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programı kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. CHP lideri Özel, beraberindeki heyetle Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum-Turgutreis-Didim deniz otobüsü seferleri hizmeti açılışına katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum'da yoğun ilgi ile karşılaştı. Özel'e ziyaretinde milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer eşlik etti. Deniz otobüsünden inen Özel, yoğun ilgi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Karşılama sırasında Özel, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. CHP lideri Özel, daha sonra partisinin Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Özel, parti binası önünde yeni üyelere parti rozetini taktı. Özel ve beraberindeki heyet daha sonra Bodrum Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Özel ve beraberindeki heyet, Bodrum’dan ayrıldı.