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        Bodrum Basketbol Avrupa'da

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni Play Off şampiyonu olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Bodrum Basketbol, yeni sezonda FIBA Euro Cup'ta mücadele edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:56
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        Bodrum Basketbol Avrupa'da
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni Play Off şampiyonu olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Bodrum Basketbol, yeni sezonda FIBA Euro Cup'ta mücadele edecek. Muğla ilinde basketbolda ilk kez bir Avrupa kupası maçı oynayacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten kulüp başkanı Orhun Gencer, "Ülkemizi kadın basketbolunun lokomotif kulüpleri olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Çukurova'nın ardından Avrupa'da temsil edecek beşinci takım olduk. 18 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde yapılacak kura çekiminin ardından rakiplerimiz belli olacak" dedi.

        Kombine bilet satışlarının yakında başlayacağını aktaran Başkan Gencer, "Hali hazırda yapmış olduğumuz sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Tüm Muğla ve Bodrum halkının desteğini bekliyoruz. İlkleri yaşayacağımız bu sezonda her zaman bizlerin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

        Orhun Gencer, transferde şimdiye kadar Sırp milli oyuncu Tina Krasnik'in yanı sıra Melis Gülcan ve Pelin Derya Bilgiç'le sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Bodrum ekibi çalışmalarına 4 Ağustos'ta başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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