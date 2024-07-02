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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:15
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Öte yandan, yangın çıkan alanın yakındaki tarım arazisinde de yaklaşık 2 saat önce başka bir yangının çıktığı ve kısa sürede orman ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi. İki yangın arasında bağlantı olup olmadığı ve sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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