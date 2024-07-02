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        Çağdaş Bodrumspor'un yeni başantrenörü Erhan Ernak oldu

        Geçen sezon Süper Lig'den Türkiye Basketbol Ligi'ne düşen Çağdaş Bodrum Spor Basketbol takımının yeni başantrenörü Erhan Ernak oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:20
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        Çağdaş Bodrumspor'un yeni başantrenörü Erhan Ernak oldu
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        Geçen sezon Süper Lig'den Türkiye Basketbol Ligi'ne düşen Çağdaş Bodrum Spor Basketbol takımının yeni başantrenörü Erhan Ernak oldu. Son olarak Bahçeşehir Koleji'nde görev yapan Ernak, burada elde ettiği FIBA Europe Cup şampiyonluğu ile dikkat çekmişti.

        Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar yaptığı açıklamada, "Erhan Ernak, disiplini, çalışkanlığı ve oyun bilgisi ile tanınan bir antrenördür. Takımımıza katılmasıyla birlikte, oyuncularımızın bireysel yeteneklerinin yanı sıra takım oyununu da geliştireceğine inanıyoruz. Ernak’ın tecrübeleri, Çağdaş Bodrum Spor’un daha üst seviyelere çıkmasına yardımcı olacaktır" dedi.

        Başantrenörü Erhan Ernak ise "Ülkemiz basketboluna kısa zamanda çok büyük yatırım yapan ve büyük başarılara imza atan Çağdaş Bodrum Basketbol kulübünün 2024-2025 sezonunda yeni projelerinin bir parçası olmaktan ötürü çok heyecanlı ve gururluyum" diye konuştu.

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