Çağdaş Bodrumspor'un yeni başantrenörü Erhan Ernak oldu

Geçen sezon Süper Lig'den Türkiye Basketbol Ligi'ne düşen Çağdaş Bodrum Spor Basketbol takımının yeni başantrenörü Erhan Ernak oldu. Son olarak Bahçeşehir Koleji'nde görev yapan Ernak, burada elde ettiği FIBA Europe Cup şampiyonluğu ile dikkat çekmişti.

Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar yaptığı açıklamada, "Erhan Ernak, disiplini, çalışkanlığı ve oyun bilgisi ile tanınan bir antrenördür. Takımımıza katılmasıyla birlikte, oyuncularımızın bireysel yeteneklerinin yanı sıra takım oyununu da geliştireceğine inanıyoruz. Ernak’ın tecrübeleri, Çağdaş Bodrum Spor’un daha üst seviyelere çıkmasına yardımcı olacaktır" dedi.