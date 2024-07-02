Muğla'da orman yangını (2)
1HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Menteşe ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.
1HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Yangında, 1 hektar alan zarar gördü.
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