Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da orman yangını (2)

        1HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Menteşe ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        1HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Yangında, 1 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
        Fethiye'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
        Çağdaş Bodrumspor'un yeni başantrenörü Erhan Ernak oldu
        Çağdaş Bodrumspor'un yeni başantrenörü Erhan Ernak oldu
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferleri başladı
        Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferleri başladı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Ortaca'da yaz spor okulları açıldı
        Ortaca'da yaz spor okulları açıldı