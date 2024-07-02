Muğla'da evde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Ural Postalcı’ya (83) ait evde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ağır yaralanan Postalcı hastanede tedaviye alındı.

Bugün saat 15.30 sıralarında Fethiye Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde patlamayla birlikte yangın çıktı. Eşyalar çevreye savrulurken, patlama sesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından evde çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ural Postalcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Postalcı'nın durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Patlamanın yaşandığı ev ise kullanılmaz hale geldi.