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        Ormanda kaybolup, çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 3 Rus turist kurtarıldı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yürüyüş yaptıkları sırada ormanda kaybolup, çıktıkları sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 Rus turist, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:30
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        Ormanda kaybolup, çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 3 Rus turist kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yürüyüş yaptıkları sırada ormanda kaybolup, çıktıkları sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 Rus turist, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Rusya'dan Marmaris'e tatile gelen Egor Starchenko (26), Nikita Susakin (34) ve Konstatin Golosnov (32), dün saat 16.00 sıralarında yürüyüşe çıktıktan sonra İçmeler Mahallesi'ndeki ormanda yollarını kaybetti. Uzun süre dönüş yolunu arayan turistler, yolu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Arama Kurtarma (AKUT) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sarp kayalıklarda mahsur kaldıkları tespit edilen Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov'un kurtarılması için kara yolu ulaşımı bulunmadığı için ekipler, sarp kayalıklara yaya olarak tırmandı. 4 saatlik tırmanma sonrası mahsur kalan 3 turiste ulaşıldı. UMKE görevlileri, mahsur kalan turistlerin sağlık kontrolünü yaptı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı belirlendi.

        Ormandan alınan turistler kara yoluna ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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