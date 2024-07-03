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        Bodrum FK transferde atağa kalkacak

        Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan Bodrum FK, transferde de atağa kalkmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:44
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        Bodrum FK transferde atağa kalkacak
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        Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan Bodrum FK, transferde de atağa kalkmaya hazırlanıyor.

        Son olarak Kepezspor'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile ilgilenen yeşil-beyazlı kulübün Süper Lig tecrübesi olan 4 oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Bodrum temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu futbolculara resmi imzaları attıracağı kaydedildi.

        Şimdiye kadar dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Levski Sofia'dan 25 yaşındaki sol kanat Zdravko Dimitrov ve Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya ile el sıkışan Bodrum FK'da transfer görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğü dile getirildi.

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