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        Bodrum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin kimliği belirlenemeyen sürücüsü ile arkasındaki Abdulkadir Tutkum (27) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:45
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        Bodrum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin kimliği belirlenemeyen sürücüsü ile arkasındaki Abdulkadir Tutkum (27) hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü K.H., gözaltına alındı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi'nde meydana geldi. 5'inci Sokak'tan Gümüşlük Caddesi'ne dönüş için manevra yapan K.H.'nin kullandığı 20 H 8180 plakalı hafif ticari araç ile bu sırada caddede ilerleyen 25 ADN 691 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet elektrik direğine, ardından da yol kenarındaki duvara çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kask takmadığı belirlenen Abdulkadir Tutkum'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ölen 2 kişinin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü K.H.'yi gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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