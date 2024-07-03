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        Marmaris'te 37 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki farklı bölgede toplam 37 kaçak göçmen, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 23:53 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:55
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        Marmaris'te 37 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki farklı bölgede toplam 37 kaçak göçmen, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, dün saat 12.15 sıralarında Bozburun mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye harekete geçen ekipler tarafından 25 kaçak göçmen yakalandı.

        Dün saat 23.00 sıralarında ise Alagermesi koyunda bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alarak bölgeye hareket eden sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 12 kaçak göçmeni yakaladı.

        Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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