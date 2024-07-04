İstanköy Adası'nda yaralanan çocuk, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

Olay, saat 00.30 sıralarında İstanköy Adas'nda meydana geldi. Ailesiyle, tatil için adada bulunan Sarp Salman başından yaralandı. Yunan sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahalede bulunup, travma vakası bildirimi yaparak Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz ambulansı talep etti. Güvercinlik'ten hareket eden deniz ambulansı İstanköy'den Salman’ı alıp, Bodrum'a getirdi. Burada kara ambulansına alınan Salman, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.