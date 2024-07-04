Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        İstanköy Adası'nda yaralanan çocuk, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

        YUNANİSTAN'ın İstanköy Adası'nda başından yaralanan Sarp Salman (9) deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilip, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanköy Adası'nda yaralanan çocuk, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        YUNANİSTAN’ın İstanköy Adası’nda başından yaralanan Sarp Salman (9) deniz ambulansıyla Muğla’nın Bodrum ilçesine getirilip, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında İstanköy Adas'nda meydana geldi. Ailesiyle, tatil için adada bulunan Sarp Salman başından yaralandı. Yunan sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahalede bulunup, travma vakası bildirimi yaparak Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz ambulansı talep etti. Güvercinlik'ten hareket eden deniz ambulansı İstanköy'den Salman’ı alıp, Bodrum'a getirdi. Burada kara ambulansına alınan Salman, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Sarp Salman’ın üzerine direk devrilmesi sonucu yaralandığı öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Trump: Biden yarıştan çekilecek

        Benzer Haberler

        İstanköy Adası'nda yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'a nakledildi
        İstanköy Adası'nda yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'a nakledildi
        Marmaris'te 37 kaçak göçmen yakalandı
        Marmaris'te 37 kaçak göçmen yakalandı
        Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 103 kilogram atık çıkardı
        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 103 kilogram atık çıkardı
        Bodrum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Bodrum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Bodrum'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Bodrum'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü