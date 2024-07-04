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        Bodrum'da tekne kaptanına, kızının arkadaşına cinsel istismar iddiasıyla tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kızının arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen tekne kaptanı Ömer Deniz K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:05
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        Bodrum'da tekne kaptanına, kızının arkadaşına cinsel istismar iddiasıyla tutuklama
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, kızının arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen tekne kaptanı Ömer Deniz K. (39) gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ömer Deniz K., tutuklandı.

        Bodrum’da yaşayan kaptan Ömer Deniz K., kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran'da kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti. Ömer Deniz K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca'daki evine döndü. İddiaya göre, Ömer Deniz K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu. B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

        ‘İFTİRAYA UĞRADIM’

        Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz K.'yi gözaltına aldı. Ömer Deniz K., ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi. Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran'da adliyeye sevk edilen Ömer Deniz K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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