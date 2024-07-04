Bodrum'da dağda insan iskeleti bulundu, JASAT özel ekip kurdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dağlık bölgede üzerinde mavi ceket olan ve bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen vücut bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili özel ekip kurup, geriye dönük kayıp ilanlarıyla DNA eşleşmesi için çalışma başlattı.

Turgutreis-Akyarlar arasında Bayraktepesi mevkisindeki dağda yürüyüş yapanlar, dün üzerinde mavi ceket olup, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen bir iskeletle karşılaştı. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler bölgede geniş çaplı inceleme yaparken, toplanan kemikler kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.