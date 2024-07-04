Bodrum'da otel çalışanı 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde çalışan 19 kişi, dün akşam yemeğinin ardından karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişinin tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek için otel çalışanlarının yedikleri yemeklerden, Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de içilen sudan numune aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.