Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da otel çalışanı 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çalıştıkları otelde yedikleri akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 19 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da otel çalışanı 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, çalıştıkları otelde yedikleri akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 19 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde çalışan 19 kişi, dün akşam yemeğinin ardından karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişinin tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek için otel çalışanlarının yedikleri yemeklerden, Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de içilen sudan numune aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da dağda insan iskeleti bulundu, JASAT özel ekip kurdu
        Bodrum'da dağda insan iskeleti bulundu, JASAT özel ekip kurdu
        Bodrum'da 19 otel personeli gıda zehirlenmesi şüphelisiyle hastanede tedavi...
        Bodrum'da 19 otel personeli gıda zehirlenmesi şüphelisiyle hastanede tedavi...
        Cumhur İttifakı'ndan Marmaris Belediyesi yönetimine "taşınmaz satışı" eleşt...
        Cumhur İttifakı'ndan Marmaris Belediyesi yönetimine "taşınmaz satışı" eleşt...
        Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu
        Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu
        Bodrum'da tekne kaptanına, kızının arkadaşına cinsel istismar iddiasıyla tu...
        Bodrum'da tekne kaptanına, kızının arkadaşına cinsel istismar iddiasıyla tu...
        Bodrum FK'da Celustka kalıyor
        Bodrum FK'da Celustka kalıyor