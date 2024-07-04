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        Bodrum'da, motosikletteki 2 gencin öldüğü kazada hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin sürücüsü Emrah Karataş (25) ile arkasındaki Abdulkadir Tutkum'un (27) hayatını kaybettiği kazada hafif ticari araç sürücüsü K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:30
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        Bodrum'da, motosikletteki 2 gencin öldüğü kazada hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin sürücüsü Emrah Karataş (25) ile arkasındaki Abdulkadir Tutkum'un (27) hayatını kaybettiği kazada hafif ticari araç sürücüsü K.H., tutuklandı. Karataş ve Tutkum'un otopsinin ardından ailelerine teslim edilen cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketleri Erzurum'a götürüleceği öğrenildi.

        Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi'nde meydana geldi. 5'inci Sokak'tan Gümüşlük Caddesi'ne dönüş için manevra yapan K.H.'nin kullandığı 20 H 8180 plakalı hafif ticari araç, caddede ilerleyen 25 ADN 691 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulan motosiklet elektrik direğine, ardından da yol kenarındaki duvara çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsü Emrah Karataş ile arkasındaki kask takmadığı belirlenen Abdulkadir Tutkum'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bodrum'daki bir otelde yiyecek- içecek şefi olarak çalıştığı öğrenilen 2 kişinin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü K.H. ise gözaltına alındı.

        CENAZELERİ MEMLEKETLERİ ERZURUM'A GÖTÜRÜLECEK

        Otopsi işlemleri tamamlanan 2 gencin cenazesi aileleri tarafından teslim alındı. Cenazelerin saat 22.00 sıralarında toprağa verilmek üzere memleketleri Erzurum'a götürüleceği bildirildi.

        Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hafif ticari araç sürücüsü K.H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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