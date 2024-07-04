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        Datça açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 9'u çocuk 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:45
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        Datça açıklarında 44 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 9'u çocuk 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.05'te Datça ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle yardım çağrısı istemesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 9'u çocuk 44 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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