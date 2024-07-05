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        Fethiyespor'da Ali Mert Aydın gitti

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da yaprak dökümü yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:25
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        Fethiyespor'da Ali Mert Aydın gitti
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        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da yaprak dökümü yaşandı. Ege temsilcisinde sol bekte görev yapan Ali Mert Aydın takımdan ayrıldı. Deneyimli oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bildirildi.

        Fethiyespor'a geçen sezonun devre arasında Afyonspor'dan gelen 26 yaşındaki futbolcu ikinci devrede 17 maça çıkıp 1 gol attı.

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