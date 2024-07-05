Otomobil farına gizlenen kokainle yakalanan amca-yeğen tutuklandı

MUĞLA'nınKöyceğiz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilin farında 32 gram kokain ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Siyamet Aksoy (34) ile yeğeni Siyar Aksoy (20) tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu belirlenen bir otomobili dün öğle saatlerinde Köyceğiz ilçe sınırları içerisinde durdurdu. Aramada, otomobilin sağ ön farının içerisine gizlenmiş 32 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan Siyamet Aksoy ile yeğeni Siyar Aksoy'un üzerinde yapılan aramada ise 29 bin 825 lira ve 300 euro ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Siyamet Aksoy ve yeğeni Siyar Aksoy, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.