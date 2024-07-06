Nurullah Serbest Muğlaspor'da

Yeni transfer Nurullah Serbest için Başkanı Menaf Kıyanç, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Süleyman Çulha ve Sportif Direktör Ozan Özkan'ın katılımıyla tesislerde imza töreni düzenlendi.

2024-2025 sezonunda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kırşehir FSK forması giyen sağ bek Nurullah Serbest'i kadrosuna dahil etti.

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