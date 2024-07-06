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        Nurullah Serbest Muğlaspor'da

        2024-2025 sezonunda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kırşehir FSK forması giyen sağ bek Nurullah Serbest'i kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:20
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        Nurullah Serbest Muğlaspor'da
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        2024-2025 sezonunda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kırşehir FSK forması giyen sağ bek Nurullah Serbest'i kadrosuna dahil etti.

        Yeni transfer Nurullah Serbest için Başkanı Menaf Kıyanç, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Süleyman Çulha ve Sportif Direktör Ozan Özkan'ın katılımıyla tesislerde imza töreni düzenlendi.

        Geride bıraktığımız sezonda Kırşehir ekibiyle 2'nci Lig'de 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi.

        Öte yandan Muğlaspor, iç transfer çalışmalarında geçtiğimiz sezon formayı 20 maçta terleten, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Çay'ın sözleşmesini uzattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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