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        Bodrum'da hurdalık yangını halı yıkama tesisine sıçradı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, halı yıkama tesisine sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:15
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        Bodrum'da hurdalık yangını halı yıkama tesisine sıçradı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, halı yıkama tesisine sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken halı yıkama tesisi, bahçe ve hurdalıkta hasar meydana geldi.

        ​Yangın, Dereköy Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta, saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Hurdalıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek önce halı yıkama tesisine oradan bir bahçeye sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Hurdalıkta, bahçede ve halı yıkamacıda maddi hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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