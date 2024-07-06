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        Evini ateşe verdi, jandarmayı görünce bahçesindeki su kuyusuna atlayıp bacağını kırdı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip, başkasına ait motosiklet ve etrafa zarar veren Fahri Anıl I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:27 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:30
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        Evini ateşe verdi, jandarmayı görünce bahçesindeki su kuyusuna atlayıp bacağını kırdı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip, başkasına ait motosiklet ve etrafa zarar veren Fahri Anıl I. (40), jandarma ve itfaiye ekiplerini görünce, kaçıp, bahçesindeki su kuyusuna atladı. Bacağını kıran Fahri Anıl I., itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, saat 17.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Anıl I., henüz belirlenemeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken Fahri Anıl I., dışarı çıkıp, ortalığı savaş alanına çevirdi. Park halindeki başkasına ait bir motosiklete zarar veren Fahri Anıl I., ardından evinin bahçesini de yakmak istedi. Bir ara eline bıçak alıp, etrafa zarar vermek amacıyla savuran Fahri Anıl I., bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerini karşısında görünce kaçmaya başlayıp, evinin önündeki su kuyusuna atladı. İtfaiye ekipleri Fahri Anıl I.'yı atladığı su kuyusundan çıkardı.  Bacağında kırık olduğu belirlenen Fahri Anıl I., çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

         itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken evde büyük çapta hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  Fahri Anıl I.'nın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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