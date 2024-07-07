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        6,5 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi, Bodrum'da yakalandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Çağlayan (45), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:00
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        6,5 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi, Bodrum'da yakalandı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Çağlayan (45), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri ile Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Çağlayan'ın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Çağlayan, saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin adından Çağlayan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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