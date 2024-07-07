6,5 yıl hapisle aranan PKK/KCK üyesi, Bodrum'da yakalandı

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri ile Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Çağlayan'ın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Çağlayan, saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin adından Çağlayan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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