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        Bodrum FK stadı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor

        FıratAKAY / BODRUM, DHA) - Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nın maçlarını evinde oynamak için stadyumunda başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:50
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        Bodrum FK stadı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor
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        FıratAKAY / BODRUM, DHA) - Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nın maçlarını evinde oynamak için stadyumunda başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kriterler ile UEFA standartları için stat uygun hale getiriliyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkan vekili Selahattin Polat stat çalışmalarını yerinde inceledi.

        Süper Ligi'n yeni temsilcisi Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken futbol takımı 1 Temmuz itibarıyla Düzce Topuk Yaylası'nda kampa başladı. Maçların Bodrum’da oynanması için Bodrum FK sezon sonunda stadyumdaki tadilat çalışmalarına başladı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat çalışmaların geldiği son durumu yerinde takip ederek stadyumun yeni sezona yetişebilmesi için seferber oldu.

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        Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrumsporumuzun gelecek sezon Süper Lig maçlarını stadımızda oynayabilmesi için gerçekleştirilen tadilat çalışmaları yerinde inceledim. Bodrum FK yönetim kurulu üyeleri öncülüğünde, belediye ekiplerimiz ile birlikte stadımızı en kısa sürede Süper Lig standartlarına getirebilmek için büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Stadımızın tadilat çalışmasında emeği geçen Bodrum FK Başkanı Sayın Fikret Öztürk ve yönetimine, ekip arkadaşlarıma ve belediyemiz personellerine emekleri için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

        Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat ise çalışmaların TFF kriterleri ve UEFA standartlarında devam ettiğini belirterek stat için kolları sıvadığını en kısa sürede tadilatın bitmesi için tüm ekipleri seferber edeceğini söyledi.

        Öte yandan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk da geçtiğimiz günlerde stada gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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