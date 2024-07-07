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        Düğünde milli maç heyecanı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Eda Gencel ile Mehmet Ali Kaya, düğün tarihlerinin milli maça denk gelmesi nedeniyle, alana dev ekran kurdurup, hem davetlilerle maçı izledi hem de eğlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:35
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        Düğünde milli maç heyecanı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Eda Gencel ile Mehmet Ali Kaya, düğün tarihlerinin milli maça denk gelmesi nedeniyle, alana dev ekran kurdurup, hem davetlilerle maçı izledi hem de eğlendi. Gelin ve damat Milli Takım'ın Hollanda'ya mağlup olması nedeniyle burukluk yaşadı.

        Fethiye ilçesinde Mehmet Ali Kaya ile Eda Gencel, düğün tarihlerinin Mili Takım'ın Hollanda'yla oynadığı EURO 2024 maçına denk gelmesi üzerine kendilerini de davetlileri de bu heyecandan geri bırakmadı. Bir okulun bahçesindeki düğün alanına dev ekran kurduran çift, hem oynadı hem de davetlilerle maçı takip etti. Takı töreni sırasında Milli Takım için yazılmış marşlar ve şarkıların çalındığı düğünde, damat Mehmet Ali Kaya, ekrandan gözünü uzun süre alamayınca çevresindekiler tarafından uyarıldı. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren düğünde damat ve gelin Milli Takım'ın Hollanda'ya mağlup olması nedeniyle burukluk yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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