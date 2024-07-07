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        Kepçe ile çarpışan otomobilde ölen sürücü toprağa verildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kepçe ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Mazlum Ali Kaplan'ın (54) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:55
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        Kepçe ile çarpışan otomobilde ölen sürücü toprağa verildi
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde kepçe ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Mazlum Ali Kaplan'ın (54) cenazesi toprağa verildi. Kepçe sürücüsü Reşat M. (18) ise tutuklandı.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Dereköy Mahallesi Gümüşlük Caddesi'nde meydana geldi. Reşat M. (18) yönetimindeki kepçe, iddiaya göre tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktı. Ardından, ana yolda seyir halinde olan Mazlum Ali Kaplan idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mazlum Ali Kaplan, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kepçe sürücüsü Reşat M., gözaltına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Mazlum Ali Kaplan için Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kaplan'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Yahşi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, kepçe sürücüsü Reşat M. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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