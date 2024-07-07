Marmaris'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun mevkisinde dün saat 12.20'de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, kara üzerinde bulunan 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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