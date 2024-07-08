Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Eski milletvekili ve Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelde tatil yaparken rahatsızlanan eski milletvekili ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan (80), özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:35 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski milletvekili ve Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde bir otelde tatil yaparken rahatsızlanan eski milletvekili ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan (80), özel bir hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olduğu öğrenilen Doğan’ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Yalıkavak Mahallesi'nde bir otelde tatil yaptığı öğrenilen avukat, siyasetçi, spor adamı, eski Gaziantep Belediye Başkanı, 16, 25 ve 26’ncı dönem milletvekili Celal Doğan, henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. İhbar üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan, ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Bilincinin açık olduğu belirtilen Doğan’ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa'da sol ittifak sandıktan birinci çıktı
        Fransa'da sol ittifak sandıktan birinci çıktı
        Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak
        Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan Bodrum'da hastaneye...
        Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan Bodrum'da hastaneye...
        Marmaris'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi öldü
        Fethiye'de mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi öldü
        Fethiye açıklarındaki yatta rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye açıklarındaki yatta rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Kepçe ile çarpışan otomobilde ölen sürücü toprağa verildi
        Kepçe ile çarpışan otomobilde ölen sürücü toprağa verildi
        Düğünde milli maç heyecanı
        Düğünde milli maç heyecanı