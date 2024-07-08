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        Muğlaspor'dan iki imza

        TFF 3'üncü Lig takımlarından Muğlaspor iki transfere imza attırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:10
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        Muğlaspor'dan iki imza
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        TFF 3'üncü Lig takımlarından Muğlaspor iki transfere imza attırdı. Muğlaspor geçen sezon Elazığspor forması giyen 29 yaşındaki defans Mehmet Eksik ile Efeler 09'da görev yapan 30 yaşındaki kanat Tugay Adamcıl'ı resmen renklerine bağladı.

        Konya Yolspor'da futbola başlayan Mehmet Eksik; Erokspor, Hacettepe, Muş 1984 ve Elazığspor formalarını giydi. Kayseri Erciyesspor'da profesyonel olan Tugay ise Kahramanmaraşspor, Kayseri Şekerspor, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekirspor, Gümüşhanespor, Kırşehir FK, Karacabey Belediyespor ve Çankaya FK'da görev yaptı.

        Muğlaspor'un Batman Petrolspor‘dan stoper Yalçın Eycan Kaya ve Karşıyaka‘dan forvet Fatih Taşdelen ile de görüştüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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