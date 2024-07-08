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        Evini yakıp, gelen jandarmayı görünce kuyuya atlayan şüpheli: Hiçbir şey hatırlamıyorum

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip, başkasına ait motosiklete zarar veren, gelen jandarma ekiplerini görünce kaçıp, bahçesindeki su kuyusuna atlayınca bacağı kırılan Fahri Anıl I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:20
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        Evini yakıp, gelen jandarmayı görünce kuyuya atlayan şüpheli: Hiçbir şey hatırlamıyorum
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip, başkasına ait motosiklete zarar veren, gelen jandarma ekiplerini görünce kaçıp, bahçesindeki su kuyusuna atlayınca bacağı kırılan Fahri Anıl I. (40), hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesinde hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Fahri Anıl I., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, 6 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta meydana geldi. Fahri Anıl I., henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken Fahri Anıl I., dışarı çıkıp, başkasına ait park halindeki motosiklete zarar verdi, ardından da evinin bahçesini yakmak istedi. Bir ara eline bıçak alan Fahri Anıl I., etrafa zarar vermek amacıyla savurdu.

        Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerini fark eden Fahri Anıl I., kaçıp evinin önündeki su kuyusuna atladı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan, yapılan kontrolde bacağının kırıldığı saptanan Fahri Anıl I., çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta zarar oluştu.

        EVİNDE YANMIŞ HİNT KENEVİRLERİ BULUNDU

        Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Fahri Anıl I.'nın evinde yaptığı incelemede, bahçede ekili yanmış halde Hint kenevirleri buldu. Olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ileri sürülen Fahri Anıl I., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Fahri Anıl I., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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