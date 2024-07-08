Evini yakıp, gelen jandarmayı görünce kuyuya atlayan şüpheli: Hiçbir şey hatırlamıyorum

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip, başkasına ait motosiklete zarar veren, gelen jandarma ekiplerini görünce kaçıp, bahçesindeki su kuyusuna atlayınca bacağı kırılan Fahri Anıl I. (40), hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesinde hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Fahri Anıl I., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta meydana geldi. Fahri Anıl I., henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken Fahri Anıl I., dışarı çıkıp, başkasına ait park halindeki motosiklete zarar verdi, ardından da evinin bahçesini yakmak istedi. Bir ara eline bıçak alan Fahri Anıl I., etrafa zarar vermek amacıyla savurdu.