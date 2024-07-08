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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:35
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ören Mahallesi Alatepe köyü yakınlarında saat 14.25’te ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekiler durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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