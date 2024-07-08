Muğla'da orman yangını

Ören Mahallesi Alatepe köyü yakınlarında saat 14.25’te ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekiler durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

MUĞLA’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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