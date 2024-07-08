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        Muğla'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesi, Alatepe mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:55
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        Muğla'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla'nın Milas ilçesi, Alatepe mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 2 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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