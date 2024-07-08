Muğla'da orman yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesi, Alatepe mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 2 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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