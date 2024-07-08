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        Evinde çıkan yangında yaralanmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Ural Postalcı (83), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:15 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:20
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        Evinde çıkan yangında yaralanmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Ural Postalcı (83), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 2 Temmuz Salı günü Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ural Postalcı'nın kaldığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı. Patlama ile birlikte yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ağır yaralanan Postalcı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne, ardından aynı gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Postalcı, burada yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        Bir dönem Fethiyespor'da top oynadığı öğrenilen Postalcı'nın Fethiye'de düzenlenen cenaze törenine Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı. Postalcı'nın cenazesi, Fethiye Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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