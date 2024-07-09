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        Annesini boğazını keserek öldürmüştü, savcı 24 yıla kadar hapsini istedi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'in (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:10
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        Annesini boğazını keserek öldürmüştü, savcı 24 yıla kadar hapsini istedi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'in (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D.’nin (17) hazırlanan iddianamede 24 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Bezmez'in otopsi raporuna da yer verilip, boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi.

        Bodrum'da yaşayan Figen Bezmez, geçen yıl 24 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında, boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'nin kendisini çağırması üzerine Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki evine gitti. Oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., annesini darbedip, bıçakla saldırdı. Bezmez, darp ve boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıkan Bezmez, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., bir gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        24 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİNAME HAZIRLANDI

        Soruşturmanın ardından Doğukan D. hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki 1 aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi. Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

        'KAN TAHLİLİNDE D VİTAMİNİ DEĞERİM YOK'

        İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan bir gün önce spor salonunda başı döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Doğukan D.'nin annesinin bu teklifini kabul edip, kan verdiği ardından da tahlil sonuçların alıp, birlikte eve döndükleri belirtildi. Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi:

        "Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

        OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BOYNUNDA 3 FARKLI KESİ VARMIŞ

        İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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