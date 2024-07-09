Muğlaspor'dan imza şov

Vefaspor ve Galatasaray altyapısında futbola başlayan Fatih Taşdelen, Eyüpspor formasıyla profesyonelliğe adım attı. Yalovaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Osmaniyespor, Yomraspor ve Karşıyaka formalarını da terleten Taşdelen, 146 maça çıktı ve rakip filelere 49 gol gönderdi.

Karşıyaka'da 2,5 sezon forma giyen ve 74 maça çıkan Fatih Taşdelen, 33 gol kaydetti. Deneyimli golcü Fatih Taşdelen için Başkan Menaf Kıyanç, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Eskihisarlı, Barış Yayman, Mahmut Koray Türkan, Erhan Çetinkaya, Oral Kaplan ve Sportif Direktör Ozan Özkan’ın katılımıyla kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi.

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