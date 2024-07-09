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        Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:45
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        Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.11'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,89 kilometre derinliğindeki deprem Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Aydın'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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