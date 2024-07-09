Marmaris'te sürüklenen bottaki 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında, 7 Temmuz'da saat 09.30'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 23 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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