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        Marmaris'te sürüklenen bottaki 23 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:10
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        Marmaris'te sürüklenen bottaki 23 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Marmaris açıklarında, 7 Temmuz'da saat 09.30'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 23 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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