Bodrum'da orman yangını (3)
YEREKİPLERİ OMUZ OMUZA MÜCADELE VERİYORMuğla'nın Bodrum ilçesinin Pınarlıbelen ile Kumköy mahalleleri arasında çıkan orman yangınına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor.
YEREKİPLERİ OMUZ OMUZA MÜCADELE VERİYOR
Muğla'nın Bodrum ilçesinin Pınarlıbelen ile Kumköy mahalleleri arasında çıkan orman yangınına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Alevler, dağlık sarp araziye doğru ilerlerken, hava araçları aralıksız olarak sortilere devam ediyor. Kara ekipleri ise el birliğiyle hortum taşıyarak omuz omuza ormanın iç alanlarına doğru ilerleyerek alevlere müdahalede ediyor.
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