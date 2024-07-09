Bodrum'da orman yangını (3)

YEREKİPLERİ OMUZ OMUZA MÜCADELE VERİYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Pınarlıbelen ile Kumköy mahalleleri arasında çıkan orman yangınına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Alevler, dağlık sarp araziye doğru ilerlerken, hava araçları aralıksız olarak sortilere devam ediyor. Kara ekipleri ise el birliğiyle hortum taşıyarak omuz omuza ormanın iç alanlarına doğru ilerleyerek alevlere müdahalede ediyor.