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        Bodrum'daki orman yangını 18 saat sonra kontrol altında

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 08:06 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:00
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        Bodrum'daki orman yangını 18 saat sonra kontrol altında
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alındı.

        Bodrum'un kırsal Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormandan, dün saat 14.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ilk etapta 8 uçak, 10 helikopter, 120 arazöz, 30'dan fazla itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, jandarma ve polise ait 5 adet TOMA, 16 su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın Etrim bölgesinden Sevda Tepesi'ne doğru yayıldı. Yangın söndürme uçakları sortiler yaparak yayılımın önüne geçmek için mücadele etti.

        Gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yeniden havadan müdahale başlatılırken, 4 helikopter ve 6 uçak yanan bölgenin söndürülmesi için aralıksız sorti yaptı. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

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