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        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Zengingül (57), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:40
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        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ercan Zengingül (57), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Yatağan'ın Gökpınar Mahallesi yolunda meydana geldi. Muğla'dan Gökpınar yönüne giden Ercan Zengingül'ün, kontrolünü yitirdiği 35 BLU 885 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zengingönül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Zengingül'ün cenazesi otopsisi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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