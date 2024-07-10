Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yatağan'ın Gökpınar Mahallesi yolunda meydana geldi. Muğla'dan Gökpınar yönüne giden Ercan Zengingül'ün, kontrolünü yitirdiği 35 BLU 885 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zengingönül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Zengingül'ün cenazesi otopsisi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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