'Dünyaca ünlü koya sintine atığı boşaltıldı' iddiası

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'na, tekneden sintine atığı bırakıldığı iddia edildi. Kıyıya vuran atıklar, tatilcilerin tepkisine neden oldu.

Tatilcilerin temiz olduğu için tercih ettiği Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'nda, saat 12.30 sıralarında, su yüzeyinde kirlilik meydana geldi. Kıyıya vuran atıkları gören tatilciler, çocuklarını da alıp karaya çıktı. Koydaki bazı kişiler, yakındaki tekneden sintine atığı bırakıldığını öne sürdü. Atıklar, dalganın etkisiyle kıyıya gelirken, birçok kişi ise denize girmekten vazgeçti.