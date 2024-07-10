Bodrum'da 'Tina' ile yapılan aramada 765 paket kokain ele geçirildi; 3 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaşıldı. 8 Temmuz günü şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Tina' ile arama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 765 paket kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 47 mermi, 21 bin 930 lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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