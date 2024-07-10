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        Bodrum'da 'Tina' ile yapılan aramada 765 paket kokain ele geçirildi; 3 tutuklama

        MUĞLA'da Bodrum ilçesinde polisin narkotik köpeği 'Tina' ile düzenlediği operasyonda 765 paket kokain ele geçirildi, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:30
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        Bodrum'da 'Tina' ile yapılan aramada 765 paket kokain ele geçirildi; 3 tutuklama
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        MUĞLA'da Bodrum ilçesinde polisin narkotik köpeği 'Tina' ile düzenlediği operasyonda 765 paket kokain ele geçirildi, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaşıldı. 8 Temmuz günü şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Tina' ile arama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 765 paket kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 47 mermi, 21 bin 930 lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Çiftçioğlu (50), Seymen Kırıkkulak (22) ve Muhammet Ekelik (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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