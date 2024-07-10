Bodrum'da kıyı işgaline karşı Belediye Meydanı'nda şezlonglu, havlulu ve havuzlu eylem

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine dikkat çekmek isteyen ve kendilerini 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' olarak tanımlayan bir grup, kent meydanında şezlonglu, plaj havlulu ve şişme havuzlu eylem yaptı. Turistler tarafından ilgi çeken eylemde, denize giremediklerini söyleyen eylemciler meydanı plaj gibi kullanarak farkındalık oluşturdu.

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi tarafından Belediye Meydanı'nda kıyı işgallerine dikkat çekmek için farklı eylem gerçekleştirildi. Denize girecek yer bulamadıklarını söyleyen eylemciler, havlu, şezlong ve şişme havuzla meydana plaj havası oluşturdu. Eylemciler, 'Kıyılar halkındır', 'Kıyılar kimsenin malı değildir', 'Denize erişim herkesin hakkı' gibi dövizlerle slogan atarak tepkilerini dile getirdi. Bazı eylemciler birbirlerine güneş kremi sürdü, bazıları palet giydi, bazıları dalgıç gözlüğü takarak denize girer gibi davranarak turistlerin ilgisini çekti. Bölgedeki bazı vatandaşlar ve turistler eylemcilere alkışlarla destek verdi.