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        Bodrum'da kıyı işgaline karşı Belediye Meydanı'nda şezlonglu, havlulu ve havuzlu eylem

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine dikkat çekmek isteyen ve kendilerini 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' olarak tanımlayan bir grup, kent meydanında şezlonglu, plaj havlulu ve şişme havuzlu eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:55
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        Bodrum'da kıyı işgaline karşı Belediye Meydanı'nda şezlonglu, havlulu ve havuzlu eylem
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine dikkat çekmek isteyen ve kendilerini 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' olarak tanımlayan bir grup, kent meydanında şezlonglu, plaj havlulu ve şişme havuzlu eylem yaptı. Turistler tarafından ilgi çeken eylemde, denize giremediklerini söyleyen eylemciler meydanı plaj gibi kullanarak farkındalık oluşturdu.

        Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi tarafından Belediye Meydanı'nda kıyı işgallerine dikkat çekmek için farklı eylem gerçekleştirildi. Denize girecek yer bulamadıklarını söyleyen eylemciler, havlu, şezlong ve şişme havuzla meydana plaj havası oluşturdu. Eylemciler, 'Kıyılar halkındır', 'Kıyılar kimsenin malı değildir', 'Denize erişim herkesin hakkı' gibi dövizlerle slogan atarak tepkilerini dile getirdi. Bazı eylemciler birbirlerine güneş kremi sürdü, bazıları palet giydi, bazıları dalgıç gözlüğü takarak denize girer gibi davranarak turistlerin ilgisini çekti. Bölgedeki bazı vatandaşlar ve turistler eylemcilere alkışlarla destek verdi.

        'KIYIDA TEK SIRA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN BİLE MÜMKÜN OLMAYACAĞI ŞEKİLDE İŞGAL GÖRDÜK'

        Grup adına Selda Yeter ve Arif Sırrı Özçelik basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının bir kısmını okuyan Selda Yeter, "7 haftadır devam eden eylemlerimizde anayasanın yapılamaz dediği her usulsüzlüğün yüzsüzce yapıldığına şahit olduk. Kıyıda tek sıra yürüyüşümüzün bile mümkün olmayacağı şekilde; şemsiyeler, şezlonglar, masa ve sandalyeler ile kıyının işgal edildiğini gördük. Kıyıda; beton duvarlar, ahşap ve demir çitler, beton saksılar ile halkın kıyıya serbestçe geçişinin engellendiği basın mensupları tarafından ve tarafımızca kayda alındı. Tüm bu usulsüzlüklere rağmen kıyıya ulaşmak istediğimizde işletme sahiplerince sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldık. Güvenlik görevlilerinin ve bizlerin sağduyulu tutumu sayesinde eylemlerimize gölge düşürecek herhangi olay yaşanmasına fırsat vermedik. 7 hafta boyunca ne Bodrum Belediyesi'nden ne de Bodrum Kaymakamlığı'ndan bu yaşanalar ile ilgili en küçük bir tepki görmedik. Dedik ki madem plajlarda bize havlumuzu serecek yer yok, gidelim Belediye Meydanı'na havlularımızı serelim" dedi.

        Galeri
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